Tanta Inter e pochissima Lazio, ma è solo 1-0 all'intervallo

Finisce 1-0 il primo tempo della gara tra Inter e Lazio, valida per la semifinale di Supercoppa 2024

Finisce 1-0 il primo tempo della gara tra Inter e Lazio, valida per la semifinale di Supercoppa 2024. La squadrà che uscirà vincitrice tra le due, affronterà il Napoli in finale lunedì.

Un monologo nerazzurro a Riyadh: l'1-0 sta persino stretto all'Inter che rientra negli spogliatoi avanti sulla Lazio grazie alla rete segnata al 18' da Marcus Thuram. Oltre i freddi numeri - dodici tiri a due all'intervallo - la prima frazione è stata oggettivamente senza storia: troppo convincente la squadra di Simone Inzaghi, mai in partita quella di Maurizio Sarri che potrebbe già correre ai ripari.

Thuram apre le danze. In un cornice di pubblico molto diversa rispetto a quella di ieri, l'Inter parte subito in quarta. Thuram è il protagonista dell'avvio, anche se non concretizza, una volta per errore suo e l'altra per meriti avversari, le due occasioni che gli capitano subito in area biancoceleste. La Lazio fatica a manovrare e trovare spazi, mentre la squadra di Inzaghi passa in vantaggio: una prolungata azione corale diventa verticale grazie a Barella to Bastoni. Il cross del mancino pesca la bella deviazione col tacco di Dimarco in area, sufficiente a spiazzare la difesa laziale. Ne approfitta proprio Thuram, 1-0 al 18'.

Troppa Inter per la Lazio. Lo svantaggio non sveglia la Lazio, il vantaggio galvanizza l'Inter. I nerazzurri continuano a spingere, approfittando di un'avversaria sin troppo sfilacciata tra difesa e centrocampo, che non convince in nessuna delle due fasi di gioco. La capolista del campionato di Serie A non alza il piede dall'accelerato e fioccano occasioni: la migliore è spedita sulla traversa da Barella, ma per il bis hanno occasioni un po' tutti i nerazzurri, da Lautaro a Darmian passando per Dimarco e il solito Thuram, che nel finale per eccesso di gioco spreca la palla della doppietta.