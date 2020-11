Tante botte e spettacolo: 1-1 all'intervallo del derby della lanterna

Termina 1-1 il primo tempo del derby Sampdoria-Genoa, posticipo della sesta di Campionato. Jankto apre le marcature in favore della Sampdoria, approfittando del bel lancio di Ekdal e della morbida opposizione di Criscito. Il sinistro, però, è un gioiellino da incorniciare, anche se il mancato intervento del VAR lascia tanti dubbi. Tempo sei minuti, di mezzo un miracolo di Audero sul compagno Thorsby, e il Genoa trova il pareggio grazie al primo gol in Serie A del centravanti ex Ascoli. Filtrante di Lerager, dormita di Bereszynski che dall’out opposto tiene in posto il giovane attaccante, missile a incrociare che questa volta ferisce il portiere blucerchiato. Tante botte ma anche spettacolo, fino al duplice fischio dell'arbitro.