Tante emozioni a San Siro: parità tra Milan e Lazio al termine dei primi 45'

Bella partita a San Siro tra MIlan e Lazio. Match molto equilibrato con continui ribaltamenti di fronte. La Lazio passa in vantaggio al 26' con Immobile, cross di Lazzari dal versante destro del campo per l'attaccante biancoceleste che anticipa Duarte e di testa batte Donnarumma per il gol numero 100 con la maglia della Lazio. Dura solo due minuti però il vantaggio laziale, infatti, al 28' arriva il gol del pareggio di Piatek che su un traversone di Theo Hernandez dalla corsia di sinistra, tocca con la punta del piede Il pallone che sbatte addosso a Bastos e si insacca alle spalle di Strakosha. I rossoneri sfiorano il gol del vantaggio con Calhanoglu ma è bravissimo il portiere della Lazio a respingere. Finisce in parità il primo tempo.