Tante occasioni e un gol annullato a testa: Cremonese-Sassuolo termina senza reti

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 0-0 Cremonese-Sassuolo, lunch match della 5ª giornata di Serie A. Le due squadre partono subito forte ma è la formazione di Alvini ad avere le due occasioni più ghiotte, prima con Ghiglione e poi con Zanimacchia. Il Sassuolo prova a rendersi pericoloso, Frattesi vede l'inserimento di Toljan. Il suggerimento è perfetto, ma il tedesco sbaglia clamorosamente il tiro ciccando il pallone. Poco dopo la mezz'ora la Cremonese trova il gol del vantaggio con Dessers, che batte Consigli con un bel tiro d'esterno. L'arbitro, con l'ausilio del VAR, annulla la rete: il belga è in netta posizione di fuorigioco. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il Sassuolo si divora una colossale occasione per passare in vantaggio con Maxime Lopez, il francese tutto solo davanti a Radu si lascia prendere dalla fretta e calcia malissimo, regalando di fatto il pallone al portiere della Cremonese. Nella ripresa dopo un'occasione per parte, il Sassuolo va in rete con Pinamonti al 53', ma anche in questo caso il gol viene annullato per fuorigioco. I neroverdi ci provano, ma Radu è attento e la gara termina a reti inviolate.