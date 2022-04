Tanti duelli, poca qualità: per il Milan sofferto 0-0 col Torino

Solo 0-0 per il Milan a Torino contro il Toro nel posticipo della 32ª giornata, con i rossoneri che non approfittano del ko interno del Napoli.

Solo 0-0 per il Milan a Torino contro il Toro nel posticipo della 32ª giornata, con i rossoneri che non approfittano del ko interno del Napoli. Sfida intensa ma con pochissime occasioni da rete. Meglio il Torino nella ripresa che creano con Vojvoda una buona occasione, Maignan deve impegnarsi per disinnescare il pericolo. Per il Milan ci prova Tonali, ma la conclusione del centrocampista rossonero è troppo centrale e viene bloccata da Berisha.