Tare: "Sarri? Secondo me non chiuderà la carriera alla Lazio. Giroud era nostro"

Maurizio Sarri alcuni giorni fa ha spiegato di voler chiudere la carriera alla Lazio, ma ci riuscirà?

Maurizio Sarri alcuni giorni fa ha spiegato di voler chiudere la carriera alla Lazio, ma ci riuscirà? Igli Tare, ex direttore sportivo biancoceleste che ha lavorato con l'allenatore nella Capitale, al Corriere dello Sport ha spiegato di non esserne molto convinto: "Conoscendolo, dico di no. Tuttavia lo auguro alla Lazio e a Maurizio. Soprattutto alla Lazio".

Tanti aneddoti di mercato nel corso dell'intervista come il mancato acquisto di Olivier Giroud, che fu veramente vicino: "Era nostro, solo che all’ultimo il Chelsea si mise di traverso e non lo lasciò partire. Le tentai tutte. Fu solo questo il motivo. Ragazzo eccezionale, Olivier. Quell’anno avevamo un grande attacco con Immobile, Correa e Caicedo".