Tegola Cuadrado per l'Inter: si opererà e starà fuori almeno tre mesi

Arrivato a parametro zero dopo gli anni alla Juventus, Cuadrado ha giocato soltanto in settimana contro la Real Sociedad la sua prima partita da titolare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Cuadrado si opererà. È arrivata la decisione dell'esterno colombiano, di comune accordo con l'Inter, per provare a risolvere in via definitiva il problema fisico che lo sta frenando da inizio stagione.

Arrivato a parametro zero dopo gli anni alla Juventus, Cuadrado ha giocato soltanto in settimana contro la Real Sociedad la sua prima partita da titolare in Champions League. Lo scrive Tuttomercatoweb che parla anche di inevitabile innesto per i nerazzurri a gennaio.