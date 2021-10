Tegola per la Roma, infortunio per Zaniolo: rischia di saltare il Napoli

Tegola per la Roma e per José Mourinho: Nicolò Zaniolo si siede a terra a centrocampo e dalla panchina si alza subito Stefan El Shaarawy. Il nazionale azzurro si tocca al flessore del ginocchio e si è fatto male uscendo in pressing sul possesso della Juventus. Dopo i soccorsi dello staff, però, sull'1-0 per i bianconeri, col cronometro a venti di gioco, riesce però a tornare in partita. Nulla da fare: tre minuti dopo, il 22 chiede il cambio ed entra il Faraone.