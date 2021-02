Tegola Roma, infortunio per Smalling: non ci sarà con la Juve

Arrivano brutte notizie in casa Roma in vista della gara di campionato contro la Juventus in programma sabato. Il difensore Chris Smalling ha infatti riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno ma con ogni probabilità, non riuscirà a tornare in campo per la gara in programma per domenica alle 18.