Teme più Napoli o Milan per lo Scudetto? Inzaghi: "Non dimentichiamo Juve e Atalanta"

Chi temo più fra Milan e Napoli in ottica Scudetto? Una domanda a cui ha risposto, in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi temo più fra Milan e Napoli in ottica Scudetto? Una domanda a cui ha risposto, in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Questo il suo pensiero: "Siamo in un momento molto importante ma non ancora decisivo. Ora pensiamo a fare questo mese che sarà impegnativo. Per quanto riguarda le rivali penso che tutto sia aperto, vedo ancora la Juventus, vedo ancora l'Atalanta... facendo un filotto si avvicinerebbero tutte. Sarà un momento impegnativo dal punto di vista fisico e mentale, speriamo di recuperare tutti i giocatori perché nelle ultime settimane abbiamo avuto delle defezioni. Spero di avere tutti disponibili per poter scegliere al meglio".