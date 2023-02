Tempi duri per la Juve, l'annuncio all'assemblea dei soci: "Niente aumenti di capitale fino al 2025"

Negli ultimi due anni la Juventus ha effettuato due aumenti di capitale, uno da 300 milioni nel 2019 e un altro da 400 nel 2021.

Negli ultimi due anni la Juventus ha effettuato due aumenti di capitale, uno da 300 milioni nel 2019 e un altro da 400 nel 2021. Ma adesso, visti i tempi che corrono per i bianconeri, non ce ne saranno più almeno fino al 2025. E' quanto annunciato dal club bianconero nel verbale dell'assemblea degli azionisti dello scorso 18 gennaio, rispondendo ad uno dei soci:

"La domanda non è pertinente agli argomenti all’ordine del giorno ed è inoltre posta a candidati che non hanno ancora assunto il ruolo di amministratori nel Consiglio di Amministrazione della Società. La Società segnala in ogni caso che il Piano Triennale per gli esercizi 2022/23 2024/25, approvato dalla Società nel giugno 2022, non prevede l’implementazione di aumenti di capitale".