Tensione Fagioli: si è sfogato sui social ma poi ha chiuso account Instagram

Stamattina, attraverso il suo profilo Instagram, Nicolò Fagioli si era sfogato, scrivendo: "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono di me giornali, persone, solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità... o forse meglio, per conquistare due visualizzazione in più. Presto parlerò".

Chiuso l'account Instagram

Poco fa però lo stesso centrocampista della Juventus, squalificato per sette mesi ieri per il caso scommesse, ha chiuso il suo account Instagram, chiudendosi nel silenzio in questi giorno molto delicati sia per lui che per la sua carriera, in attesa di tornare a parlare, come promesso, per fare chiarezza sugli ultimi mesi e sulle scommesse fatte su piattaforme illegali, ma anche per rispondere a chi a parlato di lui nei giorni scorsi.