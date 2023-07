Tensione in casa Lazio, confronto molto duro fra Lotito e Sarri: il tecnico chiede rinforzi

Nella serata di ieri c'è stato un confronto molto duro fra Maurizio Sarri e Claudio Lotito a tema mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di ieri c'è stato un confronto molto duro fra Maurizio Sarri e Claudio Lotito a tema mercato. Il tecnico della Lazio ha chiesto al proprio Presidente di procedere con gli acquisti ed eventualmente sfoltire la rosa. Perché se è vero che è arrivato l'argentino Castellanos - che dovrebbe però raggiungere il ritiro tra stasera e domani - dall'altro lato non è ancora arrivato l'erede di Milinkovic-Savic, sia monetariamente che nel ruolo. Sarri ha chiesto espressamente due giocatori che sono Berardi del Sassuolo e Ricci del Torino, considerati ideali per il suo modo di giocare.

D'altro canto l'addio di Milinkovic-Savic ha portato 40 milioni in cassa, mentre c'è ancora da risolvere la questione Immobile, che può andare in Arabia Saudita. Così la discussione si è infuocata in breve tempo, perché Berardi non è un obiettivo che Lotito vuole centrare - anche per una questione di anzianità e richieste del Sassuolo - mentre per Ricci la valutazione è differente rispetto a quello che chiede Cairo, cioè 25 milioni fra parte fissa e bonus, mentre i biancocelesti sono a 18 più 2: forbice ancora troppo larga per definirsi vicini a un accordo. A riferirlo è TMW.