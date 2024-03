Tensione in conferenza stampa, Pioli va via infuriato: "Antisportivo? Che domanda è!"

Clima particolarmente teso all'Olimpico nel post partita di Lazio-Milan, con le polemiche arbitrali che la fanno da padrona rispetto al successo rossonero

TuttoNapoli.net

Clima particolarmente teso all'Olimpico nel post partita di Lazio-Milan, con le polemiche arbitrali che la fanno da padrona rispetto al successo rossonero sul campo grazie alla rete di Noah Okafor. In conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha ovviamente dovuto rispondere a diverse domande in merito ma dopo uno scambio di vedute con un giornalista si è alzato e ha lasciato la sala stampa.

Il cronista ha chiesto conto a Pioli del suo pensiero in merito al comportamento di Christian Pulisic nell'occasione dell'espulsione di Luca Pellegrini: secondo l'allenatore il comportamento dello statunitense è stato impeccabile, con l'arbitro Di Bello che avrebbe nel caso dovuto fischiare l'interruzione del gioco. Di fronte alla domanda del giornalista, con Pulisic che è stato etichettato come 'antisportivo', Pioli ha dapprima risposto, salvo poi alzarsi e interrompere la conferenza stampa andandosene via.

"Pulisic antisportivo? Una domanda che non ci sta, non sono d’accordo. Non è questione di essere una brava persona. Non è stato un gesto antisportivo. Lui ha rispettato il regolamento", era stata la risposta in questione di Pioli.