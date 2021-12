Tensione Lazio: toni durissimi nel confronto di ieri fra Sarri e la squadra

Un confronto durissimo. Il Corriere della Sera, nella sua edizione romana, definisce così il faccia a faccia tra Maurizio Sarri e la rosa della Lazio, andato in scena ieri. Emergono infatti dettagli: usando parole e toni concordati con Lotito - questa volta assente - Sarri ha cercato di avere una reazione dal gruppo. Nel mirino l'incapacità della squadra di mettere in pratica quanto provato in allenamento, nonché la lucidità che la Lazio non riesce a mantenere nei momenti chiave. Alle critiche di Sarri sarebbe seguita una risposta dei senatori, su tutti Acerbi e Immobile, nel tentativo di arrivare a un dibattito su come uscire dal complicato momento che stanno vivendo i biancocelesti.