Tensione pre Coppa Italia: scontri tra tifosi Atalanta (con aiuto Eintracht) e Juventus

Con l'avvicinarsi del fischio d'inizio della sfida fra Atalanta e Juventus, si scalda il clima intorno alla finale di Coppa Italia.

Con l'avvicinarsi del fischio d'inizio della sfida fra Atalanta e Juventus, si scalda il clima intorno alla finale di Coppa Italia. Nelle scorse ore, come testimoniano i video circolati sui social, è andato in scena un contatto in autostrada fra i tifosi dell'Atalanta, accompagnati nell'occasione da quelli dell'Eintracht Francoforte, e i sostenitori della Juventus. Di seguito le immagini dello scontro a bordo strada.