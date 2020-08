Tensione Samp, Ferrero sbotta: "Passata una stagione d'inferno, lasciateci lavorare!"

La Sampdoria resta in mano a Massimo Ferrero dopo che, anche l'ultima cordata, è svanita nel nulla. Si va avanti in un clima di grande tensione e con la necessità di abbassare i costi di gestione del club e della rosa in generale. Il presidente doriano, alla Gazzetta dello Sport, ha le idee chiarissime sul futuro: "La Samp ha compiuto 74 anni, guardiamo avanti. Non voglio più soffrire. Basta con queste illazioni. Ho passato una stagione d'inferno. Lasciateci lavorare, voglio rispetto per la mia società".