Tensione sotto casa Karsdorp dopo le accuse di Mourinho: ha già lasciato la città con la famiglia

Periodo nero per Rick Karsdorp, il terzino dopo essere stato escluso ufficialmente dal gruppo in seguito all'attacco di Mourinho nel post-partita di Sassuolo-Roma, ha subito un attacco da alcuni tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, due sera fa l'olandese ha trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli. Per fortuna non è successo niente di grave, ma il clima è pesante. Mourinho e Karsdorp non si sono più confrontati in privato sull'argomento ma, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà ceduto a gennaio. Intanto l'esterno ha già lasciato la città insieme alla propria famiglia.