Tensioni tra Mendes, CR7 e la Juve: al portoghese pronto ricco biennale del City

Cristiano Ronaldo al Manchester City è il fumettone di mercato dell'estate, uno dei più clamorosi degli ultimi decenni. Gli inglesi dello sceicco Mansour, abituati a cifre folli, vorrebbero CR7 gratis. Ci sono tensioni importanti tra il portoghese ed il suo procuratore, ma anche tra la Juventus e lo stesso Jorge Mendes. L'agente è arrivato a Torino nella serata di mercoledì ed ha parlato a lungo nell'abitazione privata del fuoriclasse, ma si è reso conto che solo il City poteva pensare di prenderlo. Lo ha riferito al club, ma i bianconeri non hanno voluto sentirci ed hanno chiesto minimo 28 milioni di euro. Il contratto di Cristiano Ronaldo gli permetterà di guadagnare 30 milioni netti l'anno per due anni, ma a Torino si pensa solo a chi potrebbe sostituirlo: i nomi sono quelli di Gabriel Jesus (Guardiola non intende mollarlo), Icardi, Kean e Jovic. A riportarlo è il Corriere della Sera.