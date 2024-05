Terracciano a Dazn: "La voglia di creare è la nostra forza, ma l'attenzione deve essere massima"

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

"La voglia di proporre e di creare è sempre stata la nostra forza. La Fiorentina ha una identità ben precisa. L'attenzione però deve essere massima perchè certi errori, in una finale di Conference, non ce li possiamo permettere.

Abbiamo una grande voglia di portare a casa la coppa, soprattutto dopo la sconfitta beffarda dell'anno scorso. L'aspetto emotivo fa la differenza. Ricordiamo perfettamente quello che è successo nella finale precedente e come l'abbiamo persa. Non ci sono favorite, può accadere di tutto. A noi tocca dare il massimo. Per noi stessi, per rispetto del percorso di questi anni, per la gente che ci sostiene e che tiene tanto a questa maglia".