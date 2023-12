Terracciano e fortuna danno 3 punti alla Fiorentina, il Verona spreca l'impossibile e perde di misura

Terminato il primo tempo del Franchi, ancora nessun gol tra Fiorentina ed Hellas Verona. All'intervallo punteggio di 0-0.





Vittoria sofferta e sporca per la Fiorentina, battuto un buon Hellas Verona di misura. Al Franchi finisce 1-0.

Partenza del match invece tutta a tinte gialloblù: patatrac di Terracciano, che al minuto uno stende Folorunsho facendosi anticipare sul rinvio, il portiere viola però rimedia ipnotizzando Djuric dal dischetto e neutralizzando anche la prima risposta di Suslov, ringraziando poi Ngonge per l’imprecisione sulla terza ribattuta. Deve invece sporcarsi eccome i guantoni per fermarlo meno di dieci minuti più tardi, a tu per tu, e tenere il risultato sullo 0-0. Passata la paura, ecco anche la Fiorentina: al 18’ Nzola insacca, ma tra mano e sospetta posizione di fuorigioco di Quarta nell’azione, il potenziale 1-0 viene annullato con conferma VAR. Protagonista del primo tempo si conferma Terracciano, un muro nell’opporsi ancora a Djuric e Ngonge in un paio di minuti a cavallo della mezz’ora.

La spinta dell’Hellas nella ripresa non è paragonabile a quella operata nella prima frazione, la squadra di Baroni lascia qualche metro ai viola a livello di baricentro, ma a lungo le trame viola continuano ad incagliarsi nella scarsa precisione da parte di troppe individualità sul campo. L’Hellas si abbassa con i cambi, Italiano si vede invece ricompensato per aver tenuto dentro Beltran anche quando non girava ed è proprio l’argentino a convertire in oro un pallone sporco in area di rigore, insaccato con l’ausilio della deviazione di Amione. Il colpo è durissimo da attutire per un Verona che meritava di vincere e invece esce con una sconfitta sfortunata dal Franchi.