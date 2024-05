Terracciano in mixed zone: "Punizione Kvara? C'è da fargli i complimenti, i campioni sono così"

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato in mixed zone dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato in mixed zone dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli: "Vincendo avevamo l'aritmetica qualificazione all'Europa, ma avevamo di fronte i campioni d'Italia che tra mille difficoltà sono un'ottima squadra e l'hanno dimostrato. Volevamo regalare una gioia ai tifosi per l'ultima partita in casa.

Il gol di Kvaratskhelia? Abbiamo sempre dimostrato di non mollare mai, siamo stati bravissimi a ribaltarla, poi c'è stato un gran gol da parte loro. La prestazione c'è stata. La punizione del 2-2 si poteva fermare? C'è da fargli i complimenti, i campioni sono così. Sappiamo che contro squadre come il Napoli è difficile vincere perchè hai di fronte giocatori forti, quindi teniamoci la prestazione anche in vista del finale di stagione".