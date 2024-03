Terremoto in casa Salernitana: oltre Liverani anche Sabatini è in bilico, i dettagli

Terremoto in casa Salernitana: dopo l'ultima, ennesima, sconfitta nella gara di oggi contro il Lecce diverse figure in società sono a rischio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terremoto in casa Salernitana: dopo l'ultima, ennesima, sconfitta nella gara di oggi contro il Lecce diverse figure in società sono a rischio. La prima è quella dell'allenatore Fabio Liverani, sul quale si è espresso l'amministratore delegato dei granata Fabrizio Milan.

Ma non solo: come riporta Tuttomercatoweb.com, anche la posizione direttore sportivo Walter Sabatini è in bilico. Gli acquisti della finestra di mercato invernale non hanno portato i risultati sperati, gettando ombre sul suo operato. Nelle prossime ore verranno prese decisioni importanti nel club campano, con il presidente Danilo Iervolino che potrebbe compiere un'altra rivoluzione dopo quella dei mesi precedenti.