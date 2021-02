Terremoto Lazio: rischia penalizzazione e ko a tavolino con Juve e Torino per il caso tamponi

"Immobile non doveva giocare a Torino". Questo il titolo che il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica alla Lazio al suo interno. Caso tamponi, rinvio a giudizio per Lotito, Pulcini (direttore sanitario), Rodia (medico sociale) e i biancocelesti stessi per responsabilità della società. Nessuna possibilità di patteggiamento.

Contestati 8 casi non comunicati tempestivamente alle Asl, l'impiego di Immobile quando sarebbe dovuto essere in isolamento e la presenza, per lo stesso motivo, in panchina di un giocatore (quasi sicuramente Djavan Anderson) contro la Juventus. Adesso si andrà a processo entro un mese, poi il secondo grado alla Corte d'Appello e infine, se la Lazio dovrà ricorrere, al Collegio di Garanzia del Coni. Potrebbe dunque essere chiesta una penalizzazione e le sconfitte a tavolino con Juventus e Torino.