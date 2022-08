Terza sconfitta per il Monza: l’Udinese vince in rimonta e strappa i tre punti

Terza sconfitta in tre partite di Serie A: non arriva il primo punto nel massimo campionato per il Monza, beffato dall'Udinese

Terza sconfitta in tre partite di Serie A: non arriva il primo punto nel massimo campionato per il Monza, beffato dall'Udinese a poco più di dieci minuti dalla fine. Inutile il vantaggio iniziale di Colpani, raggiunto immediatamente da Beto e superato nel finale da Udogie. Sorride a pieni denti Sottil: ecco il suo primo successo in A.