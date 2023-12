Thiago Motta a rischio deferimento: Procura ha aperto procedimento

Si prospetta il deferimento per il tecnico del Bologna, Thiago Motta, nei confronti del quale la Procura Federale ha aperto un procedimento

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Si prospetta il deferimento per il tecnico del Bologna, Thiago Motta, nei confronti del quale la Procura Federale ha aperto un procedimento per le sue dichiarazioni su Var e direzione arbitrale seguite al pareggio di Lecce. Sarà l'avvocato Mattia Grassani a difendere il tecnico che rischia una squalifica probabilmente da scontare, qualora venisse decisa e dati i tempi della giustizia, dopo le sfide con Salernitana, Roma e Atalanta. Intanto, in vista della trasferta di Salerno, in programma domenica alle 18, in casa Bologna restano ai box Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Karlsson e Orsolini. (ANSA).