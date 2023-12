Thiago Motta già cercato da una big? Slitta il rinnovo col Bologna

Il rinnovo inizialmente previsto sotto Natale di Thiago Motta con il Bologna potrebbe slittare

Il rinnovo inizialmente previsto sotto Natale di Thiago Motta con il Bologna potrebbe slittare. Non è un allarme, almeno per ora, ma senza dubbio è un rinvio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il motivo è da ricondurre a impegni serrati, che non danno nemmeno molto tempo alle parti per mettersi in contatto. Il tecnico pensa a mantenere in alto la squadra e attende di dialogare anche con Joey Saputo. In estate l'italo-brasiliano era stato cercato invano anche da De Laurentiis che lo aveva individuato come perfetto erede di Spalletti. Ma lui aveva rifiutato. Quest'anno è la rivelazione del campionato.