Thiago Motta ha reso il Bologna una big: colpaccio Champions all’Olimpico, Lazio ko 2-1

All'Olimpico il Bologna ha battuto in rimonta la Lazio 2-1 nel lunch match della 25ª giornata di Serie A. La squadra emiliana sta soffrendo la Lazio: i biancocelesti, galvanizzati dalla vittoria in Champions contro il Bayern Monaco, hanno disputato una prima frazione perfetta macchiata da un unico e pesante grossolano errore.

A frenare gli entusiasmi della Lazio non è bastato l'infortunio che dopo dieci minuti ha costretto Patric ad alzare bandiera bianca, né il gol annullato al 13esimo a Immobile dopo un illuminante passaggio di Felipe Anderson per posizione di fuorigioco. La Lazio ha stanato il Bologna nella sua trequarti e ha sfruttato le incertezze di Lucumì e El Azzouzi in fase di costruzione per recuperare palla nella trequarti avversaria e ripartire forte.

Proprio una palla recuperata a 40 metri dalla porta avversaria ha dato il via al gol che ha sbloccato la partita. Isaksen e Immobile si sono resi protagonisti di un triangolo veloce e preciso, il danese di una conclusione col sinistro su cui nulla ha potuto Skorupski.

Sbloccata la partita, la Lazio ha continuato ad attaccare. Immobile che gioca stabilmente sul filo del fuorigioco al 24esimo non è riuscito a superare l'ostacolo Skorupski, Isaksen alla mezz'ora ha chiamato il portiere polacco al grande intervento.

Il Bologna per 35 minuti è sembrato più in difficoltà che mai, ma al 39esimo ha avuto il merito di scartare il regalo confezionato da Provedel e Luis Alberto e di realizzare il gol del pareggio con El Azzouzi. Anche dopo il gol subito, la Lazio ha continuato ad attaccare. Ma al 45esimo è 1-1: partita a senso unico, ma risultato equilibrato. I ragazzi di Thiago Motta nel secondo tempo sono cresciuti minuto dopo minuto e a meno di un quarto d'ora dalla fine hanno trovato il gol del raddoppio con un'azione da manuale conclusa con una stoccata vincente di Joshua Zirkzee. L'uomo copertina di questo Bologna è anche quello che quest'oggi nell'assolato stadio Olimpico ha regalato ai rossoblù tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente nella corsa Champions.