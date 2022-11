Thiago Motta: "Spero di seguire le orme di Spalletti e Mourinho. Sono straordinari..."

Questo stile di gioco di marcare a uomo, si sta tornando a questo modo di giocare? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Thiago Motta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo stile di gioco di marcare a uomo, si sta tornando a questo modo di giocare? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Thiago Motta, allenatore del Bologna che a due giorni dalla sfida contro il Torino, gara valida per la 13esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Si, sta tornando di moda, poi dipende da come viene trasmesso, Juric lo trasmette perfettamente, ottenendo quello che vuole. Ovviamente questo stile di gioco ha dei vantaggi e degli svantaggi".

Lei invece ha una sua impronta di gioco?

"No, sto crescendo anch'io, mi auguro di arrivare al livello di alcuni allenatori, ad esempio per come vivono la partita ancora adesso Mourinho e Spalletti, dopo tutto quello che hanno fatto vivono ancora il match in un modo straordinario, splendido per noi allenatori più giovani che li osserviamo. Vorrei e mi auguro arrivare ad una età in cui avrò ancora la stessa passione come oggi, vorrei amare questo lavoro come lo amo adesso. Questa è la base di tutto".