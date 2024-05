Thiago Motta va alla Juve: dopo l'ultimo turno di A l'annuncio, ecco il nuovo ingaggio

Thiago Motta non rinnova con il Bologna e lascerà il club a fine stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta non rinnova con il Bologna e lascerà il club a fine stagione. È quanto emerso dall'incontro odierna con la dirigenza rossoblù, come ha annunciato il club emiliano in una nota ufficiale. Il presidente Saputo, sempre nel comunicato, ha sottolineato: "E' entrato nella nostra storia, avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro". Un futuro che, come sappiamo, si chiamerà Juventus.

Triennale da 4,5 milioni

Il club bianconero, infatti, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri è sempre più intenzionato a puntare sull'ex centrocampista come nuovo allenatore. Per Motta è pronto un triennale da 4,5 milioni con la Juventus, con l'accelerata che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Domani, per Motta ci sarà l'ultima gara sulla panchina del Bologna, a Marassi contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato. Poi sarà addio, dopo la cavalcata Champions, con i colori bianconeri sullo sfondo.