Thuram segna e poi grazia la Fiorentina: Inter avanti 1-0 al 45'

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il primo gol di Marcus Thuram, che ne potrebbe realizzare altri due ma se li divora, lancia l'Inter sulla Fiorentina. A fine primo tempo, i nerazzurri rientrano negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 sui viola: dopo una prima fase di studio e grande equilibrio, prova molto convincente degli uomini di Simone Inzaghi. Gli ospiti, guidati da Vincenzo Italiano, non sono finora riusciti a creare pericoli concreti nei confronti di Yann Sommer.