"Ti prendono tutti per il culo!": la frase che ha fatto impazzire Mourinho

Un Josè Mourinho furioso dopo Cremonese-Roma, con il tecnico che ha minacciato di adire vie legali contro il quarto uomo. Prova a ricostruire il tutto l'edizione odierna de Il Messaggero: “Ma cosa è realmente successo? Le immagini televisive aiutano in parte. Il contatto che scatena l’ira del tecnico è tra Tsadjout e Kumbulla. José scatta come una molla dalla panchina e va verso il quarto uomo Serra che a quel punto sembrerebbe rispondergli a brutto muso «Fatti i ca…tuoi». Mou, per una volta sorpreso e incredulo per quello che ha appena ascoltato, ripete la frase («Fatti i ca…tuoi?») e da lì inizia un botta e risposta tra i due. Pochi secondi e Serra richiama l’arbitro Piccinini che dopo aver ascoltato il collega, decide di espellere il tecnico della Roma.