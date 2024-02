"Ti preoccupa Lukaku?", Mina fa impazzire i tifosi del Cagliari: "E' lui a doversi preoccupare"

TuttoNapoli.net

Il neo acquisto del Cagliari, Yerry Mina, si presenterà alla stampa. E' lui il difensore richiesto da Ranieri per risolvere i problemi del reparto arretrato dei rossoblù. Ecco le sue parole.

Sei pronto per giocare?

"Sempre pronto per giocare, vincere, mangiare. Mi piace tutto, la famiglia, la città, il club. Mi hanno dato subito fiducia. Mi piace vincere e mi arrabbio quando non succede. Mi piace tanto giocare con il pallone e proporre nuove "mosse". Il mio lavoro è difendere ma mi piace trovare il gol".

Lunedì si affronterà la Roma. Ti preoccupa affrontare Lukaku?

"Credo che sarà Lukaku a doversi preoccupare di noi. Abbiamo qualità e abbiamo tanta voglia. Non vedo l'ora di sfidarlo, non ho paura. Faremo di tutto per vincere".