Tifo da brividi per Inter e Milan: raggiunto il tetto di 40mila abbonati, il restante per i biglietti

La Gazzetta dello Sport rende conto delle fortunate campagne abbonamenti che stanno vivendo sia Milan che Inter in questo periodo di precampionato. Le squadre di Milano sono tornate ai vertici del calcio italiano e i loro sostenitori si godono il momento. La rosea titola: "Febbre a San Siro. Inter e Milan verso il pieno: 40.000 abbonati a testa per la rivincita scudetto". Entrambi i club hanno dunque raggiunto la quota massima di tessere: il resto verrà venduto gara dopo gara. In particolare per i rossoneri si registra un aumento di 19mila abbonati rispetto all'ultima campagna.