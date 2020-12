Tifosi allo stadio? Il virologo Pregliasco: "Molto difficile avvenga prima della prossima stagione"

Il virologo Fabrizio Pregliasco è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Facciamo prima il vaccino agli anziani. Poi condivido che venga fatto ai calciatori per assicurare il continuo della stagione sino al suo termine. Il Vaccino unica strada anche per tornare allo stadio in sicurezza. Non bisogna abbassare la guardia. Io stesso mi sono vaccinato ma non significa che posso abbassare la guardia, anzi. Tifosi a giugno negli stadi? Molto difficile, credo più plausibile rivederli con la nuova stagione, a settembre magari”.