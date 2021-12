Tiro deviato e tanta sofferenza: l'Atalanta vince in rimonta a Verona

L'Atalanta vince in rimonta a Verona contro l'Hellas. La squadra di Gasperini batte gli scaligeri 2-1 nel match delle 15 valido per la 17ª giornata di Serie A. Sblocca il match il solito Simeone al 22': gran palla in verticale di Faraoni per il Cholito che attacca la profondità liberandosi di Djimsiti e batte Musso sul suo palo. Dopo la rete incassata i nerazzurri reagiscono prima col palo di Pasalic e poi con la giocata in area di rigore di Miranchuk, il russo è abile a sfruttare una disattenzione degli uomini di Tudor e a siglare l'1-1 al 37'. Al 63' l'Atalanta ribalta il match grazie al gol di Koopmeiners dal limite, decisiva sulla girata dell'olandese la deviazione di Tameze che beffa Montipò. Il Verona prova a pareggiare nel finale con l'Atalanta che con tanta fatica riesce a portare a casa i tre punti.