Tmw - Cagliari, contestazione dei tifosi dopo il ko contro il Napoli

Ennesimo risultato negativo per il Cagliari di Maran. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli, secondo quanto raccolto da Tmw, fuori dalla zona che conduce agli spogliatoi della Is Arenas, si sono sentiti cori pesanti, ed anche qualche fumogeno, per protestare contro i cattivi risultati della squadra cagliaritana