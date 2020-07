Tmw - Fu accostato al Napoli, Matias Vina può approdare di nuovo in Italia

A gennaio il Milan lo ha trattato a lungo. Incontri, summit, cifre e un accordo che sembrava a un passo. Poi la zampata verde del Palmeiras e lo sbarco in Brasile dell'esterno uruguaiano di Empalme Olmos. Il classe 1997, però, potrebbe già lasciare San Paolo e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, si riaccenderebbe per lui l'ipotesi di un riavvicinamento all'Italia. Proprio a quel Milan dove aveva colpito il reparto scouting guidato da Geoffrey Moncada che è stato il suo primo sponsor con la dirigenza. Il titolarissimo è indiscutibilmente Theo Hernandez ma al momento il backup è Diego Laxalt che potrebbe partire in estate. E anche col nuovo corso di Ralf Rangnick, su Matias Vina potrebbe tornare a farsi sentire il parere di Moncada.