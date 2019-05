Tmw - Giampaolo, addio alla Samp. Vuole il Milan, Bologna in attesa

Marco Giampaolo e la Sampdoria, due strade che sono destinate a dividersi. Il tecnico nativo di Bellinzona ha comunicato nella giornata odierna al presidente Massimo Ferrero la sua intenzione di lasciare il club blucerchiato dopo tre ottime stagioni.

Attesa per il Milan, opzione Bologna - Giampaolo, per il momento, è in attesa di segnali dal Milan. Nel caso i rossoneri preferiscano un altro allenatore, il suo futuro potrebbe essere a Bologna, dove ritroverebbe Walter Sabatini.