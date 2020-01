TMW - Il Cagliari blinda Nandez: nuovo contratto e cessione rimandata

Nuovo contratto in casa Cagliari per Nahitan Nandez: secondo quanto raccolto da TMW, il presidente dei sardi Giulini e l'entourage del calciatore, dopo i contatti delle ultime ore, hanno trovato l'accordo per modificare l'accordo in essere, inserendo una clausola di uscita. La società è così andata incontro alle richieste del calciatore, seguito da West Ham e Leeds, chiudendo un caso diventato piuttosto spinoso negli ultimi tempi. La cessione è così rimandata, nel caso, all'estate, quando è comunque molto probabile che Nandez lasci Cagliari, considerati anche i diversi interessamenti ricevuti. Il giocatore piace da tempo anche al Napoli.