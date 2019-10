Tmw - Juve, tegola per Sarri: problemi all'adduttore per Pjanic, la situazione

Arrivano aggiornamenti relativi agli infortuni in casa Juventus, patiti oggi nel match pareggiato per 1-1 contro il Lecce. Gonzalo Higuain e Rodrigo Bentancur hanno effettuato accertamenti al JMedical, rispettivamente a testa e costato: entrambi negativi. Per Miralem Pjanic, invece, problema all’adduttore che verrà valutato lunedì. Salterà sicuramente il match contro il Genoa.