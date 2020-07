Tmw - Juve vincerà, ma solo per mancanza di avversari: la Lazio è scoppiata, Inter fuori

La redazione di TMW ha fatto un attento focus sulla corsa Scudetto affermando che solo per la mancanza di avversari, la Juventus vincerà l'ennesimo campionato: "La Lazio deraglia, la Juve va a sbattere contro il Milan e contro se stessa. È la fotografia di un martedì che rimanda, si fa per dire, ancora una volta il discorso Scudetto, tutto racchiuso in quei sette punti di distanza tra bianconeri e biancocelesti. Con l'incognita Atalanta: giocherà oggi contro la Sampdoria, poi sabato sfiderà la Vecchia Signora.

VINCERA' COMUNQUE - "In surplace o di corto muso: poco importa, o forse no. Le gare di ieri, dicevamo, rimandano il discorso Scudetto. Ma questo è più l'augurio di chi insegue, di chi s'immagina un campionato ancora combattuto. La Lazio in questo momento pare scoppiata e l'Atalanta troppo indietro per potersi davvero rifare sotto. L'Inter? Pazza come la sua storia insegna, difficile immaginarla di nuovo in corsa. In mezzo a tante contraddizioni, la Juve ha costruito un vantaggio che è utopistico immaginare scalfito: vincerà, appunto, sia per meriti suoi che per improvvisa (e per gli altri improvvida) mancanza d'alternative. Se poi convincerà anche, è tutto un altro discorso".