Tmw - Milan, scelto l'allenatore: pronto un triennale per Giampaolo

In attesa dell’ufficialità relativa a Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico, il Milan sembra aver chiuso la questione relativa all’allenatore. Secondo quanto raccolto da TMW, il nuovo tecnico sarà Marco Giampaolo, che si libererà dalla Sampdoria. Per lui in rossonero pronto un contratto triennale da due milioni di euro a stagione.