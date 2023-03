Tocco di mano di Rabiot in Inter-Juve: Rocchi pensa di rendere pubblico dialogo Chiffi-Mazzoleni

Nel day-after di Inter-Juventus continuano le polemiche sull'arbitraggio di Chiffi e del VAR Mazzoleni. Questo è quanto scrive Sportmediaset

Hanno poi suscitato fastidio presso l’AIA le dichiarazioni di Simone Inzaghi, che ha chiesto rispetto. Per i vertici arbitrali, risolvere la questione del gol di Kostic in 20 secondi sarebbe stata una mancanza di rispetto assoluta, mentre i 4 minuti di review dimostrerebbero che si è lavorato con cura per evitare di commettere gravi errori. Per questo Rocchi sta già pensando di rendere pubblico il dialogo tra Chiffi e il VAR Mazzoleni alla prima occasione d’incontro con la stampa.