Tonali ribalta il Verona: il Milan passa 3-1 al Bentegodi

Al Bentegodi il Milan batte 3-1 l'Hellas Verona nel posticipo della 36ª giornata di Serie A. Gli ospiti partono forte e vanno in reet al 15' con Tonali, ma il gol dopo il Check al Var viene annullato per il fuorigioco del centrocampista rossonero. Al 38' il Verona passa in vantaggio con Faraoni: splendida giocata degli scaligeri con Caprari che imbuca per Lazovic sulla sinistra, cross sull'out opposto dove trova l'esterno destro che di testa supera Maignan. Al terzo minuto di recupero arriva il pareggio del Milan: incredibile strappo di Leao sulla sinistra, il portoghese entra in area di forza e mette in mezzo per Tonali che, a due passi dalla porta, segna l'1-1. Ad inizio secondo tempo il Milan ribalta il match: Saelemaekers recupera palla al limite della propria area e imbecca Leao, che si invola verso l'area e serve Tonali per il tap-in a porta vuota e la doppietta personale. All'86' la squadra di Pioli trova il gol della sicurezza con Florenzi, il terzino, entrato da due minuti, scarica un destro violentissimo che si insacca nell'angolino più lontano.