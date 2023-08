Tonfo Lazio a Lecce! I salentini ribaltano la squadra di Sarri in 2'

Al Via del Mare il Lecce batte in rimonta la Lazio 2-1 nel posticipo della prima giornata di Serie A.

Al Via del Mare il Lecce batte in rimonta la Lazio 2-1 nel posticipo della prima giornata di Serie A. L'azione che ha sbloccato la partita è arrivata al 26esimo, la prima vera conclusione di una Lazio che dopo il gol del vantaggio ha avuto più di un'occasione per trovare il raddoppio. A fine primo tempo Lazzari a tu per tu con Falcone ha 'sparato' il pallone sul portiere, a inizio ripresa Felipe Anderson da posizione favorevolissima e senza marcatura ha spedito il pallone a lato. Poi Immobile, all'82esimo, ha chiamato il portiere del Lecce al grande intervento.

Gol divorati, gol subiti, E nel giro di due minuti la Lazio ne ha incassati ben due.

Entrambi ispirati da Gallo, entrambi arrivati dalla corsia sinistra: Almqvist prima e Di Francesco poi hanno sfruttato la stanchezza della retroguardia biancoceleste per mandare in estasi i quasi 30mila tifosi presenti sugli spalti. Sogno di una notte di mezza estate: il Lecce con un clamoroso ribaltone ha messo ko una delle big del nostro campionato.