Top 20 Serie A per media voto: Osimhen dal 1° scende al 20°, Politano il migliore del Napoli

Victor Osimhen chiude la top20 dei migliori giocatori della Serie A dopo diciotto giornate, con parecchi attaccanti davanti a lui.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'anno scorso era il dominatore assoluto della classifica. In questa stagione è già tanto che sia al ventesimo posto. Victor Osimhen chiude la top20 di Tuttomercatoweb.com dei migliori giocatori della Serie A dopo diciotto giornate, con parecchi attaccanti davanti a lui. Oltre agli impossibili da acciuffare, come Lautaro Martinez e Thuram, ci sono anche Berardi, Soulè e Giroud - quest'ultimo appannato nelle ultime due partite - il compagno di squadra Politano, che paga l'espulsione alla penultima, ma anche Dybala, Zirkzee e Chiesa. Insomma, la stagione è discreta ma non è quella della svolta, pagando probabilmente le tante polemiche che hanno accompagnato il regno di Rudi Garcia e qualche incomprensione fuori dal campo di troppo. Il rinnovo è arrivato, a giugno ci sarà la cessione, ma per scalare le classifiche servono i gol.

Chi può sorridere è certamente Albert Gudmundsson, ma anche Matias Soulè e Wladimiro Falcone. Il portiere del Lecce è secondo dietro solamente a Di Gregorio nel suo parametro di rferimento. Strano notare che nei primi venti ci sia solo un nuovo acquisto in Serie A oltre all'inarrestabile Thuram: è Christian Pulisic del Milan. Tutti gli altri sono volti conosciuti da anni.

6,88 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,67 THURAM (Inter)

6,66 GUDMUNDSSON (Genoa)

6,50 BERARDI (Sassuolo)

6,47 MKHITARYAN (Inter)

6,47 CALHANOGLU (Inter)

6,47 BONAVENTURA (Fiorentina)

6,47 BARELLA (Inter)

6,47 DIMARCO (Inter)

6,44 DI GREGORIO (Monza)

6,44 SOULE' (Juventus)

6,43 GIROUD (Milan)

6,41 POLITANO (Napoli)

6,41 DYBALA (Roma)

6,41 PULISIC (Milan)

6,40 BUONGIORNO (Torino)

6,39 FALCONE (Lecce)

6,38 TERRACCIANO (Fiorentina)

6,36 ZIRKZEE (Bologna)

6,36 CHIESA (Juventus)

6,35 OSIMHEN (Napoli)