Torino, accordo con Gabriel: il portiere ex Napoli arriverà a parametro zero

© foto di Federico De Luca

Un nuovo portiere per il Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club granata ha infatti trovato l'accordo con Gabriel, estremo difensore in scadenza con il Lecce. La società di Urbano Cairo punterà su di lui e su Berisha, con Milinkovic-Savic che andrà a giocare altrove in prestito.