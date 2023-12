Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: Juric con Zapata-Sanabria. Miranchuk dal 1

Si chiude questa sera la 14ª giornata di Serie A. All'Olimpico-Grande Torino, il Toro di Ivan Juric ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Si chiude questa sera la 14ª giornata di Serie A. All'Olimpico-Grande Torino, il Toro di Ivan Juric ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I granata vogliono riscattare la sconfitta di Bologna ma di fronte ci sarà una Dea alla ricerca dei tre punti per agganciare il treno europeo per cancellare il punto raccolto nelle ultime tre giornate di campionato.

Juric non ha convocato Radonjic e schiera al centro dell’attacco Sanabria al fianco di Zapata con Vlasic ad agire fra le linee. A centrocampo al fianco di Ilic gioca Linetty con Bellanova e Vojvoda sulle corsie laterali mentre in difesa davanti a Milinkovic-Savic confermato Tameze sul centro-destra, Rodriguez sul centro-sinistra e Buongiorno in mezzo. Risponde Gasperini con Musso fra i pali e De Roon abbassato sulla linea difensori al fianco Scalvini e Djimsiti. A centrocampo con Ederson c’è Koopmeiners mentre Hateboer e Ruggeri percorrono le fasce. In attacco spazio a Lookman innescato da De Ketelaere e Miranchuk.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Miranchuk; Lookman. All. Gasperini