Torino avanti due volte, la Juve rimonta e vince l'ennesimo derby: finisce 4-2

Allo Stadium la Juventus vince il derby della Mole battendo 4-2 il Torino. E' finito 2-2 il primo tempo di Juventus-Torino, ultima sfida della 24esima giornata di Serie A. I granata passano in vantaggio, dopo 92 secondi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Miranchuk perfetta la sponda di Buongiorno per il tap-in di Karamoh, tra i migliori della prima frazione. La reazione della Juventus arriva dopo il quarto d'ora e produce i suoi frutti: un'azione nata sull'asse Barrenechea-Di Maria trova il suo sbocco in Kostic che, dalla sinistra, scodella al centro una palla per Cuadrado bravo a inserirsi coi modi e i tempi giusti. Il gol del nuovo sorpasso granata, arriva nei secondi finali della prima frazione, è un bellissimo tocco di puro opportunismo di Sanabria su assist di Ilic. Poi, una manciata di secondi più tardi, il colpo di testa vincente di Danilo fissa il punteggio sul 2-2 all'intervallo.